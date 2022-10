La evolución de la pobreza en los últimos semestres, según el director del INE

La pobreza, explicó, se mide en función del precio de una canasta de bienes que incluye alimentos, vestimenta y transporte, entre otras variables. Los hogares cuyos ingresos no alcanzan para pagar esa canasta de bienes están por debajo de la línea de pobreza. La cantidad de personas bajo la línea de pobreza se estima en función de la cantidad de integrantes de los hogares pobres, explicó Aboal.

Esa canasta de bienes “modelo” se conforma con base en el parámetro de consumo del 20% de las personas con menores ingresos, agregó el director del INE.

A modo de referencia, esa canasta de bienes en Montevideo se ubica en 44.000 pesos para un hogar tipo de tres personas.

INDIGENCIA

La línea de indigencia, en tanto, se aplica a los hogares que no pueden pagar la canasta básica de alimentos, no ya la de bienes, que incluye vestimenta y transporte, si no solo la de alimentos.

Con estos parámetros la pobreza en Uruguay se ubica en 7,4% de hogares, 10,7% de personas. La indigencia, en tanto, está en el 0,4%.

Aboal indicó que el aumento de los precios de los alimentos del último año incidió en el costo de la canasta de bienes general y en la específica de alimentos. “En Montevideo la canasta de alimentos subió 12%, lo que impacta fuertemente en el acceso de los hogares a esta canasta”, explicó.

POR ZONAS

En cuanto a las zonas del país con más porcentaje de hogares pobres, Aboal señaló los departamentos al norte del río Negro, en particular los de la frontera con Brasil, como Cerro Largo y Rivera.

En el otro extremo, los departamentos con menos pobreza, por debajo del 4%, son Durazno, Flores y San José.

Otro dato relevante es el nivel de pobreza entre la población afrodescendiente, que se ubica en el doble que el total país, superando el 19%.

También en los hogares con una mujer al frente la pobreza es del orden del doble que la general.

CENSO

El director del INE anunció que este lunes se realiza lo que llamó “un ensayo general” del censo que se hará en el 2023.

En este ensayo, que se realizará en unas pocas ciudades, localidades y pueblos del país, se probará “todo el sistema informático” que utilizarán en el censo general del año próximo.

La idea es que los posibles errores se detecten ahora, en el ensayo, para que no aparezcan en el censo general.