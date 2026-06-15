La economía uruguaya creció 0,8% en el primer trimestre de este año

La economía uruguaya creció 0,8% en el primer trimestre respecto al anterior (cuarto del 2025) según informó el BCU. Respecto a igual período de 2025 (interanual), el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 0,9%.

En el crecimiento interanual por sectores se destaca el aumento en comunicaciones (2,2%), por un aumento en la actividad de telecomunicaciones y mayor venta de servicios tecnológicos al exterior. La industria subió 1,3%, por impulso de la producción de concentrados de bebida, industria química y panadera. El comercio subió 1,4% interanual y los servicios financieros 3,1%.

Contrariamente, hubo una caída de la producción del agro del 3,7%, por el impacto de la sequía en la agricultura y por la menor faena. La construcción también cayó, un 3,4%, por menores obras de infraestructura.

En el análisis por demanda, el gasto de los hogares subió 2,9% interanual, lo mismo que el gasto estatal. Las exportaciones de bienes y servicios subieron 2,3% y las importaciones aumentaron 4,7%. Contrariamente, la inversión (formación de capital) cayó 3,1%.

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