Uruguay vuelve a encarecerse frente a Argentina: brecha alcanza 25% entre Salto y Concordia, según informe

El informe de precios fronterizos publicado por la Universidad Católica señala que Uruguay vuelve a encarecerse frente a Argentina, con una brecha que alcanza el 25% entre los precios de Salto y Concordia.

El indicador mide cuánto más caro está Salto respecto a Concordia a partir de una canasta de productos de consumo habitual.

Dentro de la canasta, es decir, alimentos y bebidas no alcohólicas, la brecha se ubicó en 23,1% en julio. Esto tras tocar en mayo un piso histórico de 9,1%, el más bajo desde que se calcula el indicador.

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Es la categoría de mayor peso en el índice, con el 49% de la ponderación total.

Entre los productos que más aumentaron su diferencia de precio se destacan los postres en polvo, con una brecha del 243%, y los fideos, con 103%. También se ubicaron por encima del 60% la sal, las galletitas dulces, el caldo en cubos y la yerba mate.

En el extremo opuesto, solo dos productos resultaron más baratos en Salto que en Concordia: el jamón cocido y el chorizo.

En cuanto al combustible, la brecha en transporte se redujo a 7,8%. La nafta súper se ubicó 9,55% más cara en Salto que en Concordia, pese al beneficio de reducción del IMESI del 22% aplicado desde el 1° de julio. Sin ese beneficio, la diferencia superaría el 40%.

El gasoil, en cambio, resultó ligeramente más barato del lado uruguayo, con una brecha negativa de 0,2%.

La principal causa de la ampliación es la evolución del tipo de cambio. En Argentina, el dólar aumentó 8,2% respecto al último informe, de mayo. En Uruguay, en cambio, el incremento fue de apenas 0,51% en el mismo período.

El informe explica que, aunque la inflación Argentina sigue siendo más alta, lo que tiende a achicar la diferencia de precios entre ambas ciudades es la suba del tipo de cambio, que en el país vecino compensó ese efecto y terminó ampliando la brecha.