"La droga ingresa en contenedores de insumos médicos", asegura experto

"El narcotráfico son las toneladas de droga que ingresan en contenedores, el microtráfico son como las bandas de los Chingas y los Kamala, y el narcomenudeo son las bocas de pastabase. Uruguay lo que está haciendo es atacando al último eslabón cuando se debería atacar a las bandas porque esas son las generan la droga", sostuvo Holfman.

El especialista explicó que las diferentes drogas ingresan a Uruguay por tres rutas: "la marihuana de Paraguay, la cocaína que viene de Bolivia y pasta base que viene de Argentina".

"Cuando se dice que las fronteras están cerradas, sí están cerradas pero para determinados productos. La droga sigue entrando y los narcotraficantes lo que hicieron fue reconvertirse. ¿Cómo se reconvirtieron? Mandando toda esa droga que antes la mandaban en contenedores de azúcar o soja, en insumos médicos u hospitalarios. Y otra cosa: ya no aparece dinero en efectivo, aparece la billetera digital".

TERCERA GENERACIÓN NARCO

"Con el tema del narcotráfico se mercantilizó la muerte. Dentro de los grupos hay gente que se dedica a matar. El sicario es una persona muy profesional, hace inteligencia y cobra muchísimo".

"Dentro de las organizaciones hay gente que hace la logística, gente que protege las bocas y gente que mata a otra. Todo esto empieza en la cárcel".

"Hoy tenemos la tercera generación narco: los líderes narco están en prisión, los segundos líderes ya están en prisión y los que están ahora son los que eran unos niños anteriormente".

"Los líderes que llaman de la cárcel no muchas veces esta tercera generación los respeta, hay como un desgobierno de estos grupos. Entonces, ¿cómo entran en el mercado? Con violencia. ¿Cómo acceden a la droga? Robando cargamentos de otras bocas u otros lugares. Ese es el problema que hay".

CIERRE DE BOCAS

"Estos siete meses se cerraron 696 bocas. En el anterior gobierno, desde el 2015 al 2019, se cerraron 1974 bocas. No es porque no se cierren bocas. Esto no es un problema de Uruguay, es un problema del mundo".

"En Holanda empezaron a hacer una investigación y empezaron a ver que venía mucho carbón. Se les dio por investigar y el carbón no era carbón, era cocaína envasada".

"La droga sigue entrando y por toda una cantidad de mecanismos. Cuando cerramos la frontera, se detectaron tres mulas en el aeropuerto de Carrasco. La droga sigue entrando y sigue alimentando mercados".

"Nosotros podemos combatir pero si el mundo no se pone de acuerdo en el combate al narco trafico, es difícil".