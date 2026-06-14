Pese al retraso por inhabilitación de permiso, Uruguay llegó a Fort Lauderdale y espera su debut mundialista

La selección uruguaya aterrizó en Fort Lauderdale luego de un retraso debido a la inhabilitación de un permiso de arribo del avión a Estados Unidos.

El primer vuelo destinado para los celestes no estaba autorizado a ingresar a EEUU, por un error de FIFA en documentación.

El periodista de Subrayado, Martín Charquero, indicó desde Miami que el problema ocurrió entre la compañía aérea que brindó el servicio, que no contaba con el permiso para llegar al aeropuerto en Estados Unidos, y la FIFA.

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Uruguay decidió no subir a ese avión y esperar otro vuelo. FIFA envió otro avión, lo que generó una demora de más de horas.

Al momento, se desconoce si Uruguay va a ser sancionado por no haber estado en tiempo y forma en Fort Lauderdale.

Los celestes ya están en el hotel que cuenta con un importante operativo de seguridad.

Los celestes se miden ante Arabia Saudita este lunes desde la hora 19.00 de Uruguay.