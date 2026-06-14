Uruguay debuta este lunes en el Mundial frente a Arabia Saudita entre incertidumbre y ausencias claves

Uruguay inicia este lunes en Miami su participación en el Mundial de Norteamérica 2026 frente a Arabia Saudita, en un debut condicionado por bajas importantes y dudas en su juego, aunque con una plantilla que combina experiencia en grandes ligas europeas y talento joven.

El seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa es una de las incógnitas de la competición.

¿Se parecerá al de la primera etapa del técnico argentino en 2023 y 2024, con un juego atractivo y victorias de prestigio ante Argentina y Brasil? ¿O más bien a la selección que naufragó en un amistoso contra Estados Unidos (1-5) el pasado mes de noviembre?

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Contra Arabia Saudita, el Loco Bielsa tendrá la dificultad añadida de no poder contar con Giorgian De Arrascaeta, su centrocampista más creador, quien se perderá al menos los dos primeros partidos por una lesión muscular.

Tampoco debutarán, en principio, los defensas Ronald Araújo y el capitán José María Giménez. El primero arrastra una pequeña lesión en el gemelo y el segundo se recupera de un esguince de tobillo.

Más allá de estos contratiempos, el entrenador deberá dar con la tecla para que el juego que propone, hecho de presión asfixiante en campo contrario y ataques directos, se traduzca en goles, algo que no siempre ha ocurrido en los últimos meses.

Bielsa parece mantener su confianza en Darwin Núñez como ariete, pero el delantero ha vivido una temporada complicada en el Al Hilal saudita, donde el fichaje del francés Karim Benzema en febrero lo dejó sin cupo para disputar la liga nacional.

Valverde como líder

La monarquía del Golfo ha invertido cerca de 2.000 millones de dólares en el fútbol en tres años, fichando entre otros al portugués Cristiano Ronaldo y Benzema, para convertir a la Saudi Pro League en uno de los campeonatos más atractivos del mundo.

Pero la presencia de estrellas extranjeras ha reducido el tiempo de juego de los nacionales, y la selección saudita ha sufrido para mostrar un buen nivel.

Varias derrotas en marzo le costaron el puesto al seleccionador francés Hervé Renard, sustituido por el griego Georgios Donis, y el equipo sólo pudo obtener su billete mundialista mediante el repechaje asiático.

Su primer partido en Estados Unidos lo obligará a elevar el nivel ante un equipo de categoría.

A pesar de las dudas de los últimos meses, la Celeste tiene armas para competir. Su mediocampo cuenta con jugadores experimentados como Rodrigo Bentancur, del Tottenham, Manuel Ugarte, del Manchester United, y su estrella, Federico Valverde, del Real Madrid.

Este último será clave. Su compromiso defensivo, su incansable despliegue físico y su llegada lo convierten en un jugador indispensable para Bielsa.

El "Halcón" querrá dejar atrás una temporada difícil con el Real Madrid, que terminó con una multa de medio millón de euros por parte del club tras una trifulca con el francés Aurélien Tchouaméni.

Uruguay tiene además a un seleccionador que ya sabe lo que es dirigir un equipo durante un Mundial. Bielsa lo hizo al frente de Argentina en la Copa del Mundo de Corea del Sur y Japón en 2002 y como técnico de Chile en Sudáfrica 2010.

En la Copa América 2024 de Estados Unidos, el Loco llevó a Uruguay hasta el tercer puesto.

Tras su estreno el lunes, la Celeste afrontará a Cabo Verde, en Miami el 21 de junio, y a España, en Guadalajara, el 26 de junio.