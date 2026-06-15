Comienzo de semana helado, con mínimas bajo cero: en Lavalleja llegó a -5º esta mañana

Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío, helado en el comienzo de la semana, con mínimas bajo cero en gran parte del país. Según los registros de Meteorología, esta mañana hubo -5º en Lavalleja y -4,2º en Florida.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza muy fría con fuertes heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con cielo ligeramente nublado, previéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche.

El martes se espera una mañana muy fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con buena presencia de Sol esperándose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.

El miércoles tendremos una mañana muy fría a fría con algunas heladas agrometeorológicas. En la tarde continuará el tiempo fresco a ligeramente templado con cielo ligeramente nublado persistiendo temperaturas bajas en la noche. Lunes 15 Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º Zona Sur: máxima 12º y mínima -1º Zona Meteorología: máxima 12º y mínima 2º Martes 16 Zona Norte: máxima 17º y mínima 0º Zona Sur: máxima 16º y mínima 4º Zona Meteorología: máxima 15º y mínima 8º Miércoles 17 Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º Zona Sur: máxima 17º y mínima 6º Zona Meteorología: máxima 16º y mínima 8º

Temas de la nota semana

bajo cero

Lavalleja