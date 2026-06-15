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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana helado, con mínimas bajo cero: en Lavalleja llegó a -5º esta mañana

Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío, helado en el comienzo de la semana, con mínimas bajo cero en gran parte del país. Lavalleja -5º y Florida -4,2º.

HELADAS--AGROMETEOROLÓGICAS-

Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío, helado en el comienzo de la semana, con mínimas bajo cero en gran parte del país. Según los registros de Meteorología, esta mañana hubo -5º en Lavalleja y -4,2º en Florida.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza muy fría con fuertes heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con cielo ligeramente nublado, previéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche.

El martes se espera una mañana muy fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con buena presencia de Sol esperándose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.

comienzo de semana con persistencia de lluvias, niebla y tiempo que va de frio a fresco
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Comienzo de semana con persistencia de lluvias, niebla y tiempo que va de frío a fresco

El miércoles tendremos una mañana muy fría a fría con algunas heladas agrometeorológicas. En la tarde continuará el tiempo fresco a ligeramente templado con cielo ligeramente nublado persistiendo temperaturas bajas en la noche.

Lunes 15

Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 12º y mínima -1º

Zona Meteorología: máxima 12º y mínima 2º

Martes 16

Zona Norte: máxima 17º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 4º

Zona Meteorología: máxima 15º y mínima 8º

Miércoles 17

Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 6º

Zona Meteorología: máxima 16º y mínima 8º

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