"La droga entra y la estamos combatiendo", dijo jefe de policía de Salto tras queja del intendente Lima

El jefe de policía de Salto , Carlos Ayuto, dijo que si hay preocupaciones respecto al tráfico de droga es porque hay conocimiento de los casos y es porque la policía está trabajando. "Si no, no se sabría", señaló, luego de que el intendente Andrés Lima haya manifestado preocupación respecto a los ingresos de varios kilos de droga por la frontera .

"Está claro que si hay una preocupación con respecto al tráfico de droga, es porque él (por Lima) lo sabe y es porque nosotros trabajamos y ejecutamos las operaciones. Si no, no se sabría. La jefatura no ha dejado de cumplir su trabajo y lo está haciendo bien", señaló Ayuto.