La demanda laboral creció 15,1% en 2025, según consultora

Los datos de la consultora Advice mostraron un récord para la demanda laboral en 2025, aunque el aumento se moderó en el último trimestre.

Foto: FocoUy. 

En 2025 se publicaron 85.468 oportunidades de empleo en los portales y medios digitales de búsqueda laboral relevados por la consultora Advice. Este indicador de Demanda Laboral llegó así a un récord en la serie de datos del Monitor Laboral de la consultora.

Según el informe, la tendencia se alinea con la evolución de los principales indicadores del mercado de trabajo y la economía en Uruguay: en 2025 la tasa de empleo (INE) alcanzó su máximo valor desde 2014 y la actividad económica (BCU), si bien creció a tasas moderadas, alcanzó el nivel más alto desde 2016.

El cuarto trimestre de 2025 cerró con 21.549 oportunidades de empleo, dato que representa un crecimiento interanual de 5,5% (comparación con igual trimestre de 2024). Esta es la menor tasa de expansión interanual de 2025, confirmando la tendencia de desaceleración, que se da tanto en la demanda laboral como en otras áreas de la economía.

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF

Diferencias según calificación.

En 2025 la demanda laboral creció en todas las categorías de empleo, pero en proporciones diferentes. El mayor aumento se dio en los perfiles de alta calificación (29%), con un protagonismo de la demanda para trabajos en Tecnologías de la Información. En esta área, Advice destaca el aumento exponencial en el área de inteligencia artificial (IA).

Por el contrario, en los empleos que requieren baja calificación —en los que hay una tendencia a la automatización de tareas— la demanda creció muy por debajo del promedio 4,5%).

