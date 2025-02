"La decisión del presidente Lacalle Pou la tomó él, no es lo que hubiéramos querido", dijo Sánchez sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua

El futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a las invitaciones que no firmó el presidente actual, Luis Lacalle Pou, para Nicaragua, Cuba y Venezuela, para la asunción de Yamandú Orsi. Dijo que "el criterio fue de invitación a países, no a presidentes. La decisión del presidente Lacalle Pou la tomó él, no es lo que hubiéramos querido. Lo relevante es que esos países van a estar representados por sus embajadores".