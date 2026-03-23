Sesionó por primera vez la investigadora por María Dolores; después de Turismo recibirá a Colonización

La comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores en Florida por 32,5 millones de dólares por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) sesionó este lunes por primera vez en la Cámara de Diputados .

El presidente de la comisión será el frenteamplista Sebastián Valdomir y el colorado Carlos Rydström, quien cuestionó la compra, será el vicepresidente, de acuerdo a lo votado la mañana del lunes.

La comisión sesionará todos los lunes después de Semana de Turismo. La primera delegación que acudirá al ámbito parlamentario será la de las autoridades del propio Instituto de Colonización.

Rydström señaló irregularidades desde el punto de vista jurídico en el negocio con vicios de nulidad, como que dos miembros del directorio no podían ejercer en sus cargos y se aprobó con una cantidad de votos menor a la que corresponde.

El legislador colorado señaló la falta de un informe que diga "hacia dónde y de qué manera se puede explicar que esa compra hace un proyecto económico viable". Dijo que en mayo se cumplirá un año de la compra y "todavía no se termina de definir qué se va a hacer" en relación al destino de las tierras.