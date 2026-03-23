El presidente Yamandú Orsi dijo que continúan "analizando alternativas" para el plan de transporte y movilidad para el área metropolitana. "Veremos si lo resolvemos mañana o nos damos un tiempo más", sostuvo.
Orsi dijo que hay "unanimidad sobre gran parte de la obra" de movilidad y que analizan "alternativas a soterramiento"
Remarcó que la obra que llevará más tiempo es la de Tres Cruces. "Veremos si lo resolvemos mañana o nos damos un tiempo más", dijo Orsi sobre la reunión con intendentes y MTOP.
"Tenemos unanimidad y acuerdo absoluto en gran parte de la obra. Falta un poco definir cuál es la modalidad más conveniente para el centro de la ciudad, y eso es lo que vamos a ver mañana con el intendente de Montevideo", dijo.
La decisión se tomará en base a la "viabilidad" y "qué dificultades puede tener una alternativa a esa idea de soterramiento".
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Además, explicó que la obra que llevará más tiempo y también la más importante es la que se haga en Tres Cruces "en cualquiera de los escenarios".
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