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Advertencia amarilla de Inumet en gran parte del país por lluvias abundantes

El organismo advierte por precipitaciones intensas y tormentas aisladas en varias zonas del país. Mirá el detalle.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla para gran parte del país por persistencia de lluvias abundantes. Se actualizará a la hora 12:00.

Una perturbación atmosférica afecta al país y genera precipitaciones con valores entre 60 y 100 milímetros en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual, señala.

Además, se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. El organismo indicó que continuará monitoreando la situación y comunicará eventuales cambios.

Foto: FocoUy.
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Inumet baja el nivel de riesgo y emite advertencia amarilla para algunas localidades
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Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas.

Artigas: todo el departamento.

Cerro Largo: todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá y Zapicán.

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro: Algorta, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

Rivera: todo el departamento.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen y San Luis Al Medio.

Salto: todo el departamento.

Tacuarembó: todo el departamento.

Treinta y Tres: todo el departamento.

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