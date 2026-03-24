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TIENE 41 AÑOS

Detuvieron a taxista vinculado a disparos en Villa Española: llevó a los delincuentes y los esperó durante el ataque

El taxista tenía un antecedente por hurto que data de setiembre de 2025. La detención fue en un allanamiento en Brazo Oriental.

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El pasado 3 de marzo sobre las 19 horas dos hombres bajaron de un taxi en Madreselva y Arezzo, dispararon más de 10 veces contra una vivienda mientras el conductor los esperó. Luego, se volvieron a subir y se fueron. El ataque se enmarca en una guerra entre los clanes familiares Puglia y Barragán en la zona de Villa Española.

Ese día no hubo personas lesionadas y Policía Científica levantó 12 casquillos de bala calibre 9 mm en la escena.

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Los investigadores de la zona operacional II lograron determinar el recorrido que el taxi hizo antes y después de haber disparado contra la vivienda e identificar a los responsables.

Ayer allanaron una vivienda en la Avenida San Martín, en el barrio Brazo Oriental y detuvieron al taxista, un hombre de 41 años que tiene un antecedente penal de setiembre de 2025 por hurto especialmente agravado.

Este hombre, de acuerdo con la investigación, fue quien llevó en el taxi a los hombres que dispararon contra la casa el pasado 3 de marzo.

A su vez, los investigadores de zona II allanaron una segunda casa en la calle José Serrato por los disparos. Allí se encontraron con un hombre de 21 años que estaba requerido por haber participado de un robo piraña en un local en la avenida 8 de Octubre, así que también quedó detenido.

En el marco del mismo operativo, los policías allanaron otra vivienda en la que encontraron 47 envoltorios de pasta base e identificaron a siete personas para las que continúa la investigación.

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