La colecta para el tratamiento de Moratorio alcanzó los fondos: "Gracias una vez más por tanto apoyo", expresó

El científico Gonzalo Moratorio podrá continuar su tratamiento oncológico fuera del país, luego de que la colecta que organizó el Instituto Pasteur alcanzó los fondos. Así lo comunicó en sus redes.

"Gracias de corazón a todos los que participaron en la colecta organizada por el Instituto Pasteur. Con mucha alegría les cuento que ya reunimos los fondos para continuar mi tratamiento en el exterior. Gracias una vez más por tanto apoyo!!! (sic)", escribió.

Gracias de corazón a todos los que participaron en la colecta organizada por el @IPMontevideo . Con mucha alegría les cuento que ya reunimos los fondos para continuar mi tratamiento en el exterior. Gracias una vez más por tanto apoyo!!!

Seguí leyendo Llega el domingo el último vuelo con militares uruguayos desde el Congo, por el recambio que se atrasó por varios meses

Durante la pandemia, Gonzalo Moratorio trabajó con su equipo hasta lograr el desarrollo de test nacionales de diagnóstico de virus de covid-19.

Meses atrás se lo veía con algunas de sus aficiones, el surf, también el boxeo. Actualmente su lucha es contra un tumor cerebral agresivo.

En julio de este año comunicó su situación y agradeció a todos por el afecto.

Estuvo en tratamiento en Brasil, pero necesita continuarlo. Por eso la institución de investigación científica a la que pertenece realizó una campaña para solventar los gastos, y en las últimas horas se comunicó que se logró el objetivo económico.

Gonzalo Moratorio tiene 43 años. Cuando contó que la capacidad motora y sensitiva del lado derecho de su cuerpo fue afectada por el tumor, también compartió que la enfermedad le llegó en una etapa muy especial de la vida: con su esposa Natalia esperan ser padres.