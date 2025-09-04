"La Celeste que nos une, vamos Uruguay": presidente Orsi alentó a la selección desde la tribuna Olímpica del Centenario

El presidente Yamandú Orsi asistió al partido entre la selección uruguaya y la selección peruana que se disputó en el estadio Centenario por la 17° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Orsi difundió imágenes a través de su cuenta de la red social Instagram acompañadas por el mensaje: "La Celeste que nos une, vamos Uruguay".

Los dirigidos por Marcelo Bielsa golearon 3-0 a Perú y sellaron su clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Temas de la nota Orsi

estadio centenario

Uruguay