El presidente Yamandú Orsi asistió al partido entre la selección uruguaya y la selección peruana que se disputó en el estadio Centenario por la 17° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
"La Celeste que nos une, vamos Uruguay": presidente Orsi alentó a la selección desde la tribuna Olímpica del Centenario
El primer mandatario uruguayo dijo presente en la noche de este jueves en el máximo escenario del fútbol uruguayo para alentar a la Celeste.
Orsi difundió imágenes a través de su cuenta de la red social Instagram acompañadas por el mensaje: "La Celeste que nos une, vamos Uruguay".
Los dirigidos por Marcelo Bielsa golearon 3-0 a Perú y sellaron su clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
