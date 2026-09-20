La batalla de "héroes y villanos" también se da en el juego de Gran Hermano: repasamos algunas estrategias

Si de antihéroes se trata, en Gran Hermano Argentina hay casos icónicos.

De la primera edición, salió Gastón Trezeget, quien es considerado por muchos el mejor estratega de la historia del programa.

Otro villano recordado es Cristian U, ganador de la edición 2011, que utilizó la autonominación consecutiva como su principal estrategia de juego.

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Marianela Mirra es famosa por su traición a Diego Leonardi, su amigo y uno de los favoritos del público, al hacerle la nominación espontánea, es una de las jugadoras más recordadas y polémicas.

En las últimas ediciones del programa destacan Coty Romero y Furia Scaglione por sus estrategias y enfrentamientos con los demás participantes de la casa.

Y la villana de 2026 fue Sol, que luego de muchos años había vuelto a la casa de Gran Hermano y ganó el juego.

EL JUEGO EN EQUIPOS

Gran Hermano no se juega solamente de manera individual. Para sobrevivir, los participantes suelen formar grupos, alianzas y verdaderos equipos, que buscan controlar las nominaciones y proteger a sus integrantes.

En distintas ediciones aparecieron nombres que quedaron asociados a determinadas estrategias y personalidades. En la temporada 2023-2024, por ejemplo, se destacaron Los Bros, integrado por Martín Ku, Nicolás Grossman y Bautista Mascia; La Vizcachera y Las Furiosas, alrededor de Furia, Catalina, Agostina y Carla.

Estos grupos podían convertirse en grandes aliados, pero también romperse rápidamente cuando cambiaban los intereses y las estrategias.

EL ROL DE LAS REDES SOCIALES

El Gran Hermano moderno se juega en dos escenarios: dentro de la casa y afuera, en las redes sociales.

Cada participante construye allí una comunidad de seguidores que comenta sus movimientos, defiende sus posiciones y busca influir en las votaciones.

X, Instagram, TikTok y otras plataformas permiten que los fanáticos difundan videos, memes, frases y campañas para apoyar a su favorito o pedir la eliminación de un rival.

Las redes también amplifican las peleas y generan personajes que muchas veces alcanzan una popularidad incluso mayor que la que tenían dentro de la casa.

LAS HINCHADAS

Alrededor de los participantes de Gran Hermano se forman verdaderas hinchadas, conocidas como fandoms. Son grupos de seguidores que adoptan un nombre, comparten consignas y se organizan para defender a un jugador en las redes y en las votaciones.

Algunos alcanzaron una dimensión extraordinaria.

Cristian U tuvo a sus “Talibanes”.

Furia construyó una de las hinchadas más numerosas y organizadas de los últimos años, los “Furiosos”

Y otros participantes también lograron comunidades muy activas.

Así, el reality dejó de ser solamente una competencia entre quienes están dentro de la casa: también se convirtió en una batalla de popularidad entre miles de seguidores afuera.