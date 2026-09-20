La primera participación de uruguayos en Gran Hermano fue en 2012, cuando fueron cuatro participantes de nuestro país.
Desde 2012, los uruguayos han dicho presente en Gran Hermano y ahora tienen su propia edición
La primera uruguaya en una casa de Gran Hermano fue Florencia Alba, en la edición de 2012. Estuvo 119 días adentro. En 2024 y 2025, el premio se vino para este lado del Río de la Plata con Bautista Mascia y Tato Algorta.
Florencia Alba fue la única en entrar con la tanda de participantes inicial. La modelo, que tenía 26 años, fue también la que mejor desempeño tuvo: estuvo 119 días antes de ser eliminada por la audiencia.
En esa edición también participó Clarisa Abreu, modelo uruguaya y hermana del futbolista Sebastián "Loco" Abreu.
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Los mellizos Fabricio y Leonardo Chaves, también entraron a la casa en un segundo grupo
11 años después de aquella edición, llegó el turno del cantante Bautista Mascia y la modelo Rosina Beltrán que ingresaron a la casa en 2023.
En 2025 Tato Algorta, un uruguayo de 29 años y Selva Pérez, actriz y comediante uruguaya de 51 años, compitieron y fueron protagonistas. Tato y Bautista ganaron sus ediciones.
Yipio fue la uruguaya de la edición 2026, y quedó segunda en el mano a mano con Sol.
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