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Desde 2012, los uruguayos han dicho presente en Gran Hermano y ahora tienen su propia edición

La primera uruguaya en una casa de Gran Hermano fue Florencia Alba, en la edición de 2012. Estuvo 119 días adentro. En 2024 y 2025, el premio se vino para este lado del Río de la Plata con Bautista Mascia y Tato Algorta.

Sol-Yipio-saludo

La primera participación de uruguayos en Gran Hermano fue en 2012, cuando fueron cuatro participantes de nuestro país.

Florencia Alba fue la única en entrar con la tanda de participantes inicial. La modelo, que tenía 26 años, fue también la que mejor desempeño tuvo: estuvo 119 días antes de ser eliminada por la audiencia.

En esa edición también participó Clarisa Abreu, modelo uruguaya y hermana del futbolista Sebastián "Loco" Abreu.

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Los mellizos Fabricio y Leonardo Chaves, también entraron a la casa en un segundo grupo

11 años después de aquella edición, llegó el turno del cantante Bautista Mascia y la modelo Rosina Beltrán que ingresaron a la casa en 2023.

En 2025 Tato Algorta, un uruguayo de 29 años y Selva Pérez, actriz y comediante uruguaya de 51 años, compitieron y fueron protagonistas. Tato y Bautista ganaron sus ediciones.

Yipio fue la uruguaya de la edición 2026, y quedó segunda en el mano a mano con Sol.

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