De la pantalla y las redes a la cotidianeidad: las palabras que se popularizan con GH analizado por una lingüista

Gran Hermano desarrolla una cantidad de términos y expresiones que se popularizan, por lo que en los hechos constituye una jerga propia. Magdalena Coll, licenciada en Lingüística y Académica, analizó este fenómeno.

"En este caso particular, los cambios no tienen por qué ser necesariamente algo que vaya a quedar en la lengua. Quizá sea una moda, entonces ahora se puede decir 'estás nominado', y aunque no veas Gran Hermano, de repente sabés lo que quiere decir, porque alguien te lo contó, pero eso no quiere decir que dentro de 10, 15 años la gente siga diciendo eso", dijo.

El rol de las redes sociales es de retroalimentación con la televisión. "Va generando un circuito donde circulan algunas palabras. A veces hay palabras que se quedan en las redes y no salen del lenguaje digital, por decirle de alguna manera, otras veces saltan a la calle. Pero eso también me hace pensar en el tipo de público que ve algunos programas, es el tipo de público que va a incorporar esas palabras, no toda la sociedad".

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