Se realiza este fin de semana la segunda edición de Expo Mascotas & Jardín

La Expo Mascotas & Jardín regresa con una nueva edición que celebra el vínculo entre los seres humanos, los animales y la naturaleza. Durante tres días, el Centro de Eventos del LATU se convertirá en un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute para toda la familia, con una propuesta que integra bienestar animal, ecología y vida sustentable.
La propuesta va del 21 al 23 de octubre
La propuesta va del 21 al 23 de octubre y contará con charlas, conferencias y talleres a cargo de profesionales y referentes de los sectores de veterinaria, nutrición animal, ocio, hotelería, cementerios, indumentaria, accesorios y alimentación para mascotas, así como expertos en jardinería y paisajismo.
Los visitantes podrán participar de demostraciones en vivo, sorteos, actividades interactivas y capacitaciones, además de acceder a una variada oferta de productos, plantas, semillas e insumos.
Además habrá zonas interactivas, actividades para niños, arte y juegos.
Las entradas cuestan $108 y se pueden adquirir en mientrada.com.uy.
