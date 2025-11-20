RECIBÍ EL NEWSLETTER
cartelera

Se realiza este fin de semana la segunda edición de Expo Mascotas & Jardín

La propuesta va del 21 al 23 de octubre y, además de la exposición, habrá charlas, conferencias, talleres, actividades interactivas, zona de juegos y actividades para niños.

PHOTO-2025-11-20-12-58-55

La Expo Mascotas & Jardín regresa con una nueva edición que celebra el vínculo entre los seres humanos, los animales y la naturaleza. Durante tres días, el Centro de Eventos del LATU se convertirá en un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute para toda la familia, con una propuesta que integra bienestar animal, ecología y vida sustentable.

La propuesta va del 21 al 23 de octubre y contará con charlas, conferencias y talleres a cargo de profesionales y referentes de los sectores de veterinaria, nutrición animal, ocio, hotelería, cementerios, indumentaria, accesorios y alimentación para mascotas, así como expertos en jardinería y paisajismo.

Los visitantes podrán participar de demostraciones en vivo, sorteos, actividades interactivas y capacitaciones, además de acceder a una variada oferta de productos, plantas, semillas e insumos.

tom cruise, de 63 anos, recibio un oscar honorario por su trayectoria
Seguí leyendo

Tom Cruise, de 63 años, recibió un Óscar honorario por su trayectoria

Además habrá zonas interactivas, actividades para niños, arte y juegos.

Las entradas cuestan $108 y se pueden adquirir en mientrada.com.uy.

Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
EN ENERO, MONTAÑA RUSA

El 20 de diciembre reabrirá el Parque Rodó con nuevas atracciones tras 9 meses sin funcionar por remodelación
EN LAVALLEJA

Niño de 9 años cayó a un tajamar y una joven de 18 intentó rescatarlo, pero ambos se ahogaron
MATERIAL PARTICULADO

MSP emitió recomendaciones por la nube de polvo: "Mantener puertas y ventanas cerradas", entre otras
LEANDRO GÓMEZ Y PASAJE PEATONAL

Una mujer fue baleada en la misma zona donde el sábado asesinaron a tiros a un hombre en Plácido Ellauri

Te puede interesar

Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos
ALLANAMIENTOS EN COLONIA Y MONTEVIDEO

Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos
Cayó en Buenos Aires Luis Fernández Albín, delincuente que se lo vincula al narco uruguayo Marset video
OPERACIÓN NUEVA ERA 2

Cayó en Buenos Aires Luis Fernández Albín, delincuente que se lo vincula al narco uruguayo Marset
Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
episodios violentos

Padres reclamaron a Orsi que inseguridad obliga a suspender clases en Casavalle: "Es parte de la realidad", lamentó

Dejá tu comentario