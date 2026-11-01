La Armada rescató a un kayakista que no podía regresar a la costa en la Playa del Cerro

La Armada Nacional rescató en la mañana de este domingo a un hombre que no podía regresar a la costa mientras navegaba en kayak en Playa del Cerro, en Montevideo.

El operativo comenzó próximo a las 7:00, luego de que un pescador de la zona alertara al Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo sobre un kayak volcado en el agua.

Ante la emergencia, la Armada desplegó personal y una embarcación de la Subprefectura del Puerto de Santiago Vázquez. Al llegar, los efectivos encontraron al tripulante aferrado al kayak y lograron rescatarlo y trasladarlo hasta la costa.

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Luego, fue derivado a un centro asistencial de ASSE para una valoración médica. Según informó la Armada, se encuentra en buen estado de salud.

La institución señaló que el kayak contaba con matrícula, los elementos de seguridad correspondientes y el despacho solicitado.