"La apelación es una herramienta que en este caso no va a funcionar", dijo el abogado de Astesiano

Para el abogado de Alejandro Astesiano , Marcos Prieto, no hay elementos para mantener a su defendido en prisión preventiva como medida cautelar mientras avanza la investigación. Sin embargo, no apelará.

Al respecto de la decisión de no apelar, respondió que, consideran, “la apelación es una herramienta que en este caso no va a funcionar, como no funcionó tampoco el pedir prisión domiciliaria”.

Prieto cuestiona que la Fiscalía se base en el artículo 225 del Código de Proceso Penal, que habla sobre el entorpecimiento de la investigación, porque asegura que su cliente no tiene cómo obstaculizar y que por eso solicitaban que se pasara a prisión domiciliaria.

“Si ya borró los mensajes, ya los borró. Eso no se puede volver atrás, entonces a este período de prórroga, no estaría obstaculizando nada. Porque la Fiscalía ya tiene todo el material que necesita de Alejandro Astesiano. Ya allanaron su lugar de trabajo, su domicilio, le sacaron lo que a él le interesa, celular y objetos personales, entonces no hay una razón fundada, a entender de esta defensa, de que se prorroguen hasta marzo estas medidas”, sostuvo Prieto.

También aclaró que no conocen las otras líneas de investigación que está llevando adelante la fiscal Gabriela Fossati.

Sobre su cliente, dijo que es “más que consciente de lo que está pasando, y más que consciente del escarnio público que ha sufrido. Hoy la fiscal me dijo que él y nada más que él era el responsable, pero el escarnio público que se hace de una persona que no tiene condena, es por su trabajo, por el lugar que ocupa. Si fuera un custodio del almacén más chico que tenga el país, estoy seguro que no tendría esta repercusión”.

Además, agregó que Astesiano tenía que tener capacidad de presentación, por el lugar que ocupaba, en referencia a las descripciones de la fiscal sobre el caso. “Acá estamos hablando de implicancias penales, no de dónde trabajaba y la resultancia. Eso serán los sociólogos que se encargarán de eso. O los periodistas. Pero esto, conmigo, es una conducta que se aparta de lo que esperamos. En el lugar donde trabajaba claro que es importante, pero podía ser en ese lugar como en otro y vamos a estar hablando de lo mismo”.