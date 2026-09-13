Sindicatos de la Enseñanza resuelven paro de 48 horas en Institutos Normales, IPA y Formación Docente

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza se reunió este domingo para rechazar la resolución del Codicen de dictar clases virtuales en centros de Formación Docente ocupados por estudiantes y analizan un paro.

El coordinador de la coordinadora, José Olivera, dijo en rueda de prensa que la medida sindical será de 48 horas, pero aclaró que se puede generalizar en la educación. El paro afecta a los Institutos Normales, al Instituto de Profesores Artigas e Institutos de Formación Docente en general.

Olivera sostuvo que lo que el Codicen pretende es cambiarle las condiciones de trabajo a los docentes que eligieron sus clases presenciales y que ya tienen su planificación correspondiente.

"Basta con leer la propia resolución donde el motivo por el cual se envía a los docentes a trabajar en esta modalidad es la ocupación de los centros educativos cuando, en realidad, lo que debería hacer el Codicen de la ANEP en especial, es tener un diálogo real y responsable con los propios estudiantes como ha acontecido en mucha parte de la historia de la educación uruguaya en los últimos tiempos", destacó.

Olivera señaló que no hay antecedentes donde una administración actúe con un grado de irresponsabilidad en un conflicto localizado que se venía solucionando con los estudiantes, la propia administración lo extienda al conjunto de los trabajadores.

El coordinador comentó que comparten los planteos de los estudiantes que refieren a la titulación presentada por las autoridades de la educación.