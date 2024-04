La advertencia de Mujica sobre el futuro de los granjeros de Canelones y una batalla perdida con la IMM

“Acá estamos hablando con la granja nacional. Y no me encaja mucho el término ruralidad, porque esto no es la caja exportadora, esto es una maqueta metropolitana que trabaja para el mercado interno y que tenemos el peligro de que desaparezca y perdamos seguridad alimentaria. No los podemos tratar como tratamos a los arroceros, que el 95% de lo que producen es para vendérselo al mundo. Pero los estamos perdiendo y esto es lo dramático”, advirtió Mujica.