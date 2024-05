"Kompromat: el expediente ruso", "Inmaculada" y "Ángeles inesperados": los recomendados de cine

ÁNGELES INESPERADOS

La actriz de “Million Dollar Baby”, Hilary Swank, protagoniza una trama basada en una historia real. Habla de una mujer que logró superar los problemas personales que la afectaban, como una adicción al alcohol, que la había separado de su hijo en 1993, y encuentra la posibilidad de ponerse al servicio de las necesidades de una familia que no conocía. La protagonista descubre que tiene ingenio, astucia y carisma para apoyar a esta familia. Es una trama sobre la fe y sobre la fe de otros seres humanos, de cómo podés encontrar tu verdadero propósito ayudando a los otros. El relato es conmovedor, de inspiración y unos que otros ángeles inesperados. Enfatiza el carácter y la fortaleza como el tema principal de la trama. Un recordatorio de que no tiene nada de malo pedir ayuda para salir del pozo en el que te has metido. Es una historia sobre la bondad humana.