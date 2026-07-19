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francés goleador

Kilian Mbappé, con 10 tantos, fue el máximo goleador del Mundial 2026

Mirá cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Foto: AFP. Kylian Mbappé.

Foto: AFP. Kylian Mbappé.

El francés Kylian Mbappé, con 10 goles, finalizó como máximo goleador del Mundial de Norteamérica 2026, concluido este domingo con la victoria de España sobre Argentina 1-0 en la prórroga, en la final disputada en East Rutherford (Nueva Jersey):

- Tabla de goleadores:

10 goles: Kylian Mbappé (Francia)

Foto: AFP. 
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8 goles: Lionel Messi (Argentina)

7 goles: Erling Haaland (Noruega), Jude Bellingham (Inglaterra)

6 goles: Ousmane Dembélé (Francia), Harry Kane (Inglaterra)

5 goles: Mikel Oyarzabal (España)

4 goles: Julián Quiñones (México), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)

3 goles: Balogun (Estados Unidos), Barcola (Francia), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Raúl Jiménez (México), Just (Nueva Zelanda), Romelu Lukaku (Bélgica), Manzambi (Suiza), Lautaro Martínez (Argentina), Saibari (Marruecos), Bukayo Saka (Inglaterra), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo), De Ketelaere (Bélgica)

2 goles: Maxi Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Enzo Fernández (Argentina), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Mikel Merino (España), Daniel Muñoz (Colombia), Ndoye (Suiza), Ounahi (Marruecos), Pepe (Costa de Marfil), Pedro Porro (España), Rahimi (Marruecos), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Rubén Vargas (Suiza), Zico (Egipto)).

1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Julián Álvarez (Argentina), Angulo (Ecuador), Jhon Arias (Colombia), Ayhan (Turquía), Baena (España), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Cabral (Cabo Verde), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Cipenga (República Democrática de Congo), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Duarte (Cabo Verde), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Joao Neves (Portugal), Anthony Gordon (Inglaterra), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Ibrahim (Egipto), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Ezri Konsa (Inglaterra) Rafael Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukic (Bosnia), Mac Allister (Argentina), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Lisandro Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática de Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Neymar (Brasil), Nmecha (Alemania), Nusa (Noruega), Oh (Corea del Sur), Ostigard (Noruega), Pedersen (Noruega), Perisic (Croacia), Pina (Cabo Verde), Gonzalo Plata (Ecuador), Ramos (Portugal), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Gio Reyna (Estados Unidos), Declan Rice (Inglaterra), Cuti Romero (Argentina), Luis Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schjelderup (Noruega), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Tillman (Estados Unidos), Ferrán Torres (España), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Lamine Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Fabián Ruiz (España)

FUENTE: AFP.

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