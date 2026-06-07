La candidata derechista Keiko Fujimori lidera levemente los sondeos a boca de urna con poco más de un punto porcentual de las preferencias en la cerrada segunda ronda presidencial de este domingo en Perú, según las encuestadoras privadas Ipsos y Datum.
Keiko Fujimori lidera con leve ventaja sondeos a boca de urna de balotaje presidencial en Perú
Fujimori obtiene 50,7% frente a 49,3% del izquierdista Roberto Sánchez, según Ipsos; y 50,5% contra 49,5 según Datum.
Fujimori obtiene 50,7% frente a 49,3% de Roberto Sánchez, según Ipsos; y 50,5% contra 49,5 según Datum.
Las mesas de votación cerraron a las 17.00 locales, tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
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