Noche épica

Juventud lo dio vuelta en Quito, metió un gol agónico y logró una clasificación histórica en Copa Libertadores

Juventud de Las Piedras empató la serie en los descuentos, ganó por penales y avanzó a la segunda fase, donde enfrentará a Guaraní de Paraguay.

Foto: AFP. Juventud avanza en Copa Libertadores.

Foto: AFP. Sebastián Sosa, figura en el partido.

Juventud de Las Piedras, uno de los debutantes de la Copa Libertadores 2026, consiguió una clasificación histórica tras eliminar este jueves en Quito a Universidad Católica, que llegaba con ventaja luego de ganar 1-0 en la ida disputada en el estadio Centenario de Montevideo.

Bajo una lluvia torrencial en el estadio Olímpico Atahualpa, el equipo uruguayo protagonizó un partido con seis goles y un cierre épico. Fajardo abrió la cuenta para los ecuatorianos a los seis minutos, pero Renzo Sánchez (25'), Federico Barrandeguy de penal (45+2') y Pablo Lago, también de penal a los 49 minutos, pusieron en ventaja a Juventud en la serie.

Sin embargo, Jhon Chancellor descontó de cabeza a los 64 minutos y Fajardo volvió a marcar a los 75, dejando a Universidad Católica a un paso de la clasificación. Cuando el equipo local celebraba, a los 90+2 minutos Patricio Pernicone anotó el gol que llevó la definición a los penales.

En la tanda, Juventud ganó 4-3 con Sebastián Sosa como figura al atajar dos penales.

Foto: AFP. Sebastián Sosa, figura en el partido.

Antes de la definición, el entrenador les dijo a sus jugadores: “Vamos bien seguros a los que tenemos que hacer, bien seguros, con mucha confianza. Hoy demostraron que son muy buenos muchachos. Tener mucha fe, Seba (Sosa) va a atajar uno o dos, siempre va a atajar uno o dos, vamos confiados a patear”.

Con la victoria, el equipo de Las Piedras avanzó a la segunda fase del principal torneo de clubes del continente, donde enfrentará a Guaraní de Paraguay.

Con información de AFP.

