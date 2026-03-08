RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAS PIEDRAS

Juventud le ganó 3 a 1 a Nacional en Parque Artigas: los goles del anfitrión fueron de Cruz, Gómez e Izaguirre

Nacional marcó un gol en el segundo tiempo, que fue de Maxi Gómez a los 4 minutos.

A los 18 minutos, Juventud abrió el marcador con un gol de Alejo Cruz. El segundo llegó por remate de Gonzalo Gómez, a los 31 minutos.

El segundo tiempo comenzó con diferencia marcada por dos goles para el tricolor, que la achicó a los 4 minutos, con gol de Maxi Gómez. Pero enseguida, tres minutos después, Mateo Izaguirre volvió a dejar a su cuadro dos arriba del visitante.

Peñarol y Danubio. Foto: Foco UY
Peñarol y Danubio empataron 1 a 1 en el Campeón del Siglo, por la Fecha 5

El resultado que dejó Izaguirre en el tablero fue el que se llevó Juventud al final, logrando los tres puntos para la tabla del Apertura.

El árbitro del partido fue Javier Burgos, que estuvo acompañado por Carlos Barreiro y Javier Irazoqui, el cuarto árbitro Andrés Martíenez y en el VAR estuvieron Antonio García y Richard Trinidad.

En Juventud, Méndez arrancó con Nicolás Rossi, Ignacio Mujica, Martín Cáceres, Franco Risso, Renzo Rabino, Mateo Izaguirre, Leonel Roldán, Emanuel Cecchini, Gonzalo Gomez, Fernando Mimbacas y Alejo Cruz

El equipo inicial de Nacional fue con Luis Mejía, Juan Pintado, Agustín Rogel, Paolo Calione, Camilo Cándido, Mauricio Vera, Alexander dos Santos, Tomás Verón, Lupi Rodrigo Martínez, Nicolás López y Maxi Gómez.

Los detalles:

