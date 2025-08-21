Jutep resolvió analizar si es incompatible que el presidente de ASSE atienda en mutualistas privadas

La Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) resolvió analizar la situación del presidente de ASSE , Álvaro Danza , y si es incompatible o no que ejerza en mutualistas privadas.

La resolución de la Jutep se da luego de una consulta recibida respecto a esta situación, que se conoció por un informe del programa Así no va de radio Carve el lunes.

Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública realizó un informe esta semana respecto al tema, y señaló que Danza "puede seguir desempeñando" la Presidencia de ASSE y la "labor asistencial".

Previamente, en diciembre de 2024, el estudio de abogados Delpiazzo respondió a una consulta de Danza y concluyó que los cargos no eran incompatibles. De todos modos, al final del documento, recomendaba: "Sin perjuicio de las consideraciones aquí vertidas, se sugiere al consultante para su mayor tranquilidad, realizar la consulta a la División Jurídica de la UDELAR y en su caso, a la JUTEP para tener en cuenta la opinión técnica de dichos organismos".

Ahora, el caso será analizado por el organismo.

A nivel político, el Partido Colorado resolvió este lunes exigir “la renuncia inmediata” del presidente de ASSE por seguir atendiendo pacientes en dos mutualistas. Por su parte, el presidente del Partido Nacional señaló que "en la medida que eso sea cierto, no puede durar un minuto más en el cargo".

Danza tuvo el respaldo del presidente Yamandú Orsi. "Lo que la norma permita es lo que se va a hacer", señaló.