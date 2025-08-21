RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORME DE METEOROLOGÍA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la madrugada

Los fenómenos más intensos con tormentas fuertes y puntualmente severas se pronostican para el norte del río Negro y litoral oeste del país, indica el informe de Meteorología.

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves un aviso especial a la población por tormentas fuertes y puntualmente severas.

A partir de la madrugada del viernes 22, un sistema frontal comenzará a afectar la zona norte del país con un desplazamiento gradual hacia el resto del territorio nacional, indica el informe.

Según Meteorología, los fenómenos más intensos con tormentas fuertes y puntualmente severas se pronostican para el norte del río Negro y litoral oeste del país.

psicologa de anep acompana escuela a la que iba luna: un caso de impacto local y que moviliza a toda la comunidad
Seguí leyendo

Psicóloga de ANEP acompaña escuela a la que iba Luna: un caso de "impacto local" y que "moviliza a toda la comunidad"

En las zonas de tormenta, se prevé la posibilidad de rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
SAN JOSÉ

Preso se fugó del Penal de Libertad este miércoles y hay requisitoria a nivel nacional para dar con su paradero
INFORME DE METEOROLOGÍA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la madrugada
PARTIDO CANCELADO

Hinchas apuñalados y golpeados tras graves incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Circulan en Uruguay las variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características

Te puede interesar

Esto es una tragedia enorme que se podía haber evitado; habló la tía de Luna, la adolescente asesinada por su padre video
LOURDES ETCHEGOYEN

"Esto es una tragedia enorme que se podía haber evitado"; habló la tía de Luna, la adolescente asesinada por su padre
Psicóloga de ANEP acompaña escuela a la que iba Luna: un caso de impacto local y que moviliza a toda la comunidad video
PROGRAMA ESCUELAS DISFRUTABLES

Psicóloga de ANEP acompaña escuela a la que iba Luna: un caso de "impacto local" y que "moviliza a toda la comunidad"
Una mujer fue imputada por hurto tras allanamientos en Cruz de Carrasco por el crimen del exjuez Delfino
LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Una mujer fue imputada por hurto tras allanamientos en Cruz de Carrasco por el crimen del exjuez Delfino

Dejá tu comentario