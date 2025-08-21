"Esto es una tragedia enorme que se podía haber evitado"; habló la tía de Luna, la adolescente asesinada por su padre

El coronel retirado del Ejército, de 58 años, que el martes mató a tiros a su hija de 13 en un centro interdisciplinario del centro de Maldonado y se suicidó, ejercía "violencia psicológica" hacia la adolescente y su expareja, contó a Subrayado Lourdes Etchegoyen, tía de Luna.

Hubo "mucha violencia psicológica del padre hacia ella", afirmó la mujer, de acuerdo al relato de la adolescente en el tiempo en el que convivieron. La tía narró, por ejemplo, que si la hija hacía la cama y al padre no le gustaba cómo había quedado, la destendía y le hacía repetir el procedimiento. Lo mismo sucedía al momento de prepararse un café con leche, si no lo hacía de la forma que él le indicaba, se lo tiraba y debía hacerlo nuevamente.

Lourdes indicó que la adolescente nunca le expresó que haya ocurrido algún episodio de violencia física. Además, recordó cuando en octubre de 2024 la encontró en el INAU y le dijo con textuales palabras: "papá me quiso matar". Al preguntarle por qué le tenía miedo al padre, la menor siempre le respondía: "no quiero que mi padre me mate". Según la versión de la tía, uno de esos episodios ocurrió en Salto, cuando estuvo de vacaciones.

La mujer consideró que su muerte de su sobrina se pudo haber evitado en el momento en el que la adolescente pidió revincularse con el padre se debió investigar más sobre la situación del militar retirado. "Yo creo que esto sí se podía haber evitado", afirmó. La mujer expresó mucha pena y mucho dolor por lo ocurrido. "Esto es una tragedia enorme que se podía haber evitado" y que "desde que estaba en Salto (estaba) pidiendo ayuda".

