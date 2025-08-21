Psicóloga de ANEP acompaña escuela a la que iba Luna: un caso de "impacto local" y que "moviliza a toda la comunidad"

El programa Escuelas Disfrutables de ANEP realiza una intervención en la escuela donde Luna -la adolescente de 13 años asesinada por su padre- era alumna.

"Hoy, específicamente, estamos acompañando a esta comunidad educativa, familias, niños y docentes, en algo tan difícil como es procesar una situación de duelo, y duelo en estas circunstancias, que es una situación de violencia extrema", explicó Carina Sagrera, psicóloga y coordinadora del programa de ANEP.

La psicóloga señaló que es un caso que generó "impacto local" y que "moviliza a toda la comunidad".

"Es una intervención que va a ser en etapas, y focalizando todos los grupos que componen esta comunidad educativa", sostuvo. Trabajan en "lo que es el reinicio de esta escuela que ha quedado marcada por esta pérdida". Las clases estuvieron suspendidas el miércoles y se retomaron este jueves.

La inspectora de Primaria en Maldonado, Laura Arce, explicó que "es clave" la acción y que concurrió la coordinadora, así como equipo del departamento.

"Se necesita mucho trabajo con los niños, con las familias, porque falta nada más ni nada menos que una niña", consideró Arce.

También se refirió a la relevancia que tienen las escuelas para "la protección a los niños, la importancia de la asistencia diaria y se está trabajando firmemente desde el programa Escuelas Disfrutables para apoyar la asistencia diaria de los niños a la escuela".