Congreso de Intendentes prevé avanzar con el BROU en plan "limpia sueldos" para los funcionarios municipales

El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, se refirió este jueves de la propuesta de los jefes comunales de avanzar en un "plan de limpia sueldos para los funcionarios municipales" con el Banco República (BROU).

"Los funcionarios municipales no escapan a esa realidad" de endeudamiento en el país, afirmó el intendente de Paysandú. "Entendemos que el Banco República tiene espalda como para poder generar un instrumento que le permita sustituir endeudamiento caro por un endeudamiento a tasas de crédito social del BROU", indicó.

El plan buscará refinanciar no solo las deudas con el propio banco sino que los funcionarios municipales puedan acceder a un crédito para cancelar deudas contraídas con prestamistas que operan a "tasas que son exorbitantes, que están muy por encima de la tasa social del Banco República".

Temas de la nota Congreso de Intendentes