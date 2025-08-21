RECIBÍ EL NEWSLETTER

Congreso de Intendentes prevé avanzar con el BROU en plan "limpia sueldos" para los funcionarios municipales

"Entendemos que el Banco República tiene espalda como para poder generar un instrumento que le permita sustituir endeudamiento caro por un endeudamiento a tasas de crédito social", dijo el intendente de Paysandú.

nicolas-olivera-brou-limpia-sueldos

El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, se refirió este jueves de la propuesta de los jefes comunales de avanzar en un "plan de limpia sueldos para los funcionarios municipales" con el Banco República (BROU).

"Los funcionarios municipales no escapan a esa realidad" de endeudamiento en el país, afirmó el intendente de Paysandú. "Entendemos que el Banco República tiene espalda como para poder generar un instrumento que le permita sustituir endeudamiento caro por un endeudamiento a tasas de crédito social del BROU", indicó.

El plan buscará refinanciar no solo las deudas con el propio banco sino que los funcionarios municipales puedan acceder a un crédito para cancelar deudas contraídas con prestamistas que operan a "tasas que son exorbitantes, que están muy por encima de la tasa social del Banco República".

garcia dijo que orsi tiene que honrar su palabra y no gravar con iva a compras por internet en el exterior
Seguí leyendo

García dijo que Orsi "tiene que honrar su palabra" y no gravar con IVA a compras por internet en el exterior
Temas de la nota

Lo más visto

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy
INFORME DE METEOROLOGÍA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la madrugada
PARTIDO CANCELADO

Hinchas apuñalados y golpeados tras graves incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
SAN JOSÉ

Preso se fugó del Penal de Libertad este miércoles y hay requisitoria a nivel nacional para dar con su paradero
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Circulan en Uruguay las variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características

Te puede interesar

Esto es una tragedia enorme que se podía haber evitado; habló la tía de Luna, la adolescente asesinada por su padre video
LOURDES ETCHEGOYEN

"Esto es una tragedia enorme que se podía haber evitado"; habló la tía de Luna, la adolescente asesinada por su padre
Psicóloga de ANEP acompaña escuela a la que iba Luna: un caso de impacto local y que moviliza a toda la comunidad video
PROGRAMA ESCUELAS DISFRUTABLES

Psicóloga de ANEP acompaña escuela a la que iba Luna: un caso de "impacto local" y que "moviliza a toda la comunidad"
Una mujer fue imputada por hurto tras allanamientos en Cruz de Carrasco por el crimen del exjuez Delfino
LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Una mujer fue imputada por hurto tras allanamientos en Cruz de Carrasco por el crimen del exjuez Delfino

Dejá tu comentario