Justicia resuelve este viernes si accede a reexaminar el caso de Martín Mutio, condenado por las 4,5 toneladas de cocaína

La Justicia resuelve este viernes si accede al pedido de la defensa de Martín Mutio , condenado a 15 años de cárcel por las 4,5 toneladas de cocaína incautadas en 2019 en Hamburgo, a reexaminar su caso.

En un fallo de primera instancia Mutio fue absuelto pero un Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia y lo condenó por "exportación de sustancias estupefacientes" en reiteración real y "un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de bienes".

Tras su condena, Mutio presentó una denuncia contra la fiscal de Estupefacientes de 1º turno, Mónica Ferrero , actual fiscal de Corte subrogante, que llevó adelante su caso por "irregularidades graves durante la investigación que derivaron en su condena".

Seguí leyendo Justicia resolvió acceder a reexaminar el caso de Martín Mutio, condenado por las 4,5 toneladas de cocaína

Su abogado Juan Raúl Williman afirmó que la denuncia contra Ferrero es "por ocultar pruebas que podrían haber evitado su condena". Según el defensor, "se ocultaron pruebas clave, se incorporaron declaraciones falsas y se interpretaron erróneamente datos técnicos decisivos".

En setiembre pasado, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1º Turno, Gilberto Rodríguez, dispuso el archivo de la denuncia presentada por Mutio, por entender que "no ameritan en esta instancia el diligenciamiento de evidencias útiles" para la investigación. Según el fiscal Rodríguez, "la valoración" de la evidencia en este caso "fue apreciada por órganos jurisdiccionales con todas las garantías" llegando incluso hasta la Suprema Corte de Justicia.

Luego, la defensa de Mutio resolvió solicitar el reexamen del caso que se resuelve este viernes.