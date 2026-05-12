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ACUERDO MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA

Gobierno recibió consultas de empresas europeas que evalúan instalarse en Uruguay "para el desarrollo de la zona"

El ministro de Relaciones Exteriores anticipó que "el segundo semestre va a ser intenso en las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea". El 30 de junio, Uruguay asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.

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El canciller Mario Lubetkin aseguró este martes que el gobierno recibió múltiples consultas de primeras empresas europeas que evalúan "si comenzar a instalarse en Uruguay como una pista de aterrizaje para el desarrollo de la zona".

El ministro se refirió sobre todo a empresas de medicina y agrícolas. Afirmó que hay "grandísimas empresas agrícolas europeas que están listas para empezar a llegar para esta zona".

Anticipó que "el segundo semestre va a ser intenso en las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea". Recordó que el 30 de junio, Uruguay asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.

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También, mencionó que en pocos días "está naciendo un nuevo mundo en la relación entra la Europa comunitaria y el Mercosur". Destacó el simbolismo del envío 2 de mayo, al día siguiente de la entrada en vigencia del acuerdo, del primer embarque de pesca uruguaya a Lituania. "Hemos entrado en otra era", reiteró el canciller.

Sobre la falta de acuerdos por las cuotas de exportaciones a Europa, Lubetkin sostuvo que se activa un mecanismo a través del cual el país que está preparado para vender sus productos se queda con la cuota. En tanto, se mantiene atento, el tema está a estudio y se mueve rápidamente. Estimó que en algunos sectores haya acuerdo a fin de año.

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