Gobierno recibió consultas de empresas europeas que evalúan instalarse en Uruguay "para el desarrollo de la zona"

El canciller Mario Lubetkin aseguró este martes que el gobierno recibió múltiples consultas de primeras empresas europeas que evalúan "si comenzar a instalarse en Uruguay como una pista de aterrizaje para el desarrollo de la zona".

El ministro se refirió sobre todo a empresas de medicina y agrícolas. Afirmó que hay "grandísimas empresas agrícolas europeas que están listas para empezar a llegar para esta zona".

Anticipó que "el segundo semestre va a ser intenso en las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea". Recordó que el 30 de junio, Uruguay asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.

También, mencionó que en pocos días "está naciendo un nuevo mundo en la relación entra la Europa comunitaria y el Mercosur". Destacó el simbolismo del envío 2 de mayo, al día siguiente de la entrada en vigencia del acuerdo, del primer embarque de pesca uruguaya a Lituania. "Hemos entrado en otra era", reiteró el canciller.

Sobre la falta de acuerdos por las cuotas de exportaciones a Europa, Lubetkin sostuvo que se activa un mecanismo a través del cual el país que está preparado para vender sus productos se queda con la cuota. En tanto, se mantiene atento, el tema está a estudio y se mueve rápidamente. Estimó que en algunos sectores haya acuerdo a fin de año.