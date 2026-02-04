Mantienen medidas cautelares para los socios de Conexión Ganadera y extienden la investigación hasta julio de 2027

La Justicia resolvió este miércoles extender hasta el 10 de agosto de 2026 las medidas cautelares vigentes sobre los socios de Conexión Ganadera : Pablo Carrasco , su esposa Ana Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral.

Los tres fueron imputados por la estafa millonaria realizada desde Conexión Ganadera, la empresa que durante más de 20 años recibía dinero de particulares que invertían en el negocio ganadero, y que quebró tras no poder hacer frente a sus obligaciones con los inversores. Allí se descubrió la maniobra de estafa.

Carrasco está preso en la cárcel de Punta de Rieles, su esposa Iewdiukow cumple prisión en la cárcel de Florida, y la Cabral tiene vigente una medida de arresto domiciliario en un apartamento de Punta del Este.

El fiscal de lavado de activos Enrique Rodríguez también pidió extender el plazo de investigación un año más a partir de julio de 2026, lo que fue aceptado por la jueza de garantías Diovanet Olivera.

Con esta decisión, la investigación fiscal, que vencía el 17 de julio de 2026, se extiende ahora hasta el mismo día de 2027.

En un momento de la audiencia judicial realizada este miércoles, los abogados de Daniela Cabral, anunciaron que por una decisión personal, la viuda de Gustavo Basso se iba a mudar para cumplir el arresto domiciliario en otro lugar, dejando así su apartamento de Punta del Este, frente a la rambla de playa Brava.

Los abogados dijeron que la decisión de Cabral de mudarse respondía al “clima de hostilidad que tienen algunos operadores” del proceso judicial.

“Hay un grupo de operadores que quieren sacar un provecho de esta situación”, dijo el abogado Pablo Donnángelo. “Esto ha motivado a nuestra clienta a tomar esta decisión”, agregó, y pidió la reserva del nuevo domicilio de Cabral.

Tanto el fiscal Rodríguez como la jueza Olivera aceptaron el pedido de cambio de domicilio de Cabral, pero uno de los abogados de las víctimas reclamó conocer si la nueva casa o apartamento era mejor o peor de donde viva ahora y cumple arresto domiciliario, en Punta del Este.

Ante este pedido, los abogados de Cabral dieron marcha atrás y dijeron que su clienta no cambiaría de domicilio, aunque se reservaron el derecho de solicitar el cambio más adelante, ante la Justicia.