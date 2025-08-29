RECIBÍ EL NEWSLETTER
INVESTIGACIÓN DE FISCALÍA CONTINÚA

Justicia dispuso medidas limitativas para la pareja de Jairo Larrarte y el contador del grupo

Se determinó la fijación de domicilio, prohibición de salir del país y la entrega del pasaporte para Marcos Ledesma, presidente de una de las empresas del grupo, y para el contador Rafael Vinzia, quien apeló.

La Justicia dispuso medidas limitativas para Marcos Ledesma, presidente de una de las empresas del Grupo Larrarte, y Rafael Vinzia, contador del grupo.

Se determinó la fijación de domicilio, prohibición de salir del país y la entrega del pasaporte para Ledesma, pareja de Jairo Larrarte, y para Vinzia, mientras continúa la investigación a cargo del fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado.

Se trata de medidas limitativas para asegurar resultado del juicio. Aún no está formalizada la investigación en contra de ellos. No obstante, Vinzia presentó un recurso de reposición y apelación.

"Cuando recapacité saqué la mano y toqué una camioneta", dijo el hombre que dormía cuando patrullero chocó su cuarto

El abogado de las víctimas, Juan Pablo Decia, considera que ya hay elementos para formalizarlos por coautoría en los delitos imputados a Jairo Larrarte: estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondos. Declaró a Subrayado que hay dudas sobre sobre la trazabilidad de las transferencias realizadas por los clientes hacia el grupo para adquirir el ganado.

La sociedad Grupo Larrarte se presentaba como fondo ganadero, pero resultaba una estafa para la Fiscalía. Según el síndico, la sociedad anónima simplificada presentaba un pasivo de 14 millones de dólares. Aproximadamente 12 millones de dólares correspondían al dinero de los inversores.

El abogado de Jairo Larrarte, Enrique Moller, mencionó que un millón está cubierto por las existencias y en la liquidación tendrán acceso los acreedores privilegiados.

