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OPERATIVO EN CANELONES

Justicia declaró ilegal allanamiento antidrogas en Toledo; "pensamos que era un robo", dijo una de las víctimas

El operativo policial incluyó allanamientos simultáneos y terminó con un narco detenido, pero una de las viviendas fue inspeccionada por error tras ser mal identificada. "Se los trata como reos", afirmó abogado.

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El 22 de julio de 2025, la Policía llevó a cabo cuatro allanamientos simultáneos en la ciudad de Toledo, ubicada en el departamento de Canelones.

El operativo tenía como objetivo desmantelar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. La intervención policial concluyó con la detención de varios hombres y la incautación de pasta base, armas, dinero y teléfonos celulares.

En una de las viviendas fue detenido un hombre de 42 años con antecedentes penales. En ese lugar, además se decomisaron dinero en moneda nacional y extranjera junto con nueve teléfonos celulares.

Foto: Subrayado. Casa allanada donde ocurrió el abatimiento en el Borro.
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En otro domicilio, un joven de 21 años sin antecedentes previos fue capturado. Allí, se encontraron 167 envoltorios de pasta base, un revólver calibre 38 con la numeración limada, municiones y una balanza de precisión.

La investigación concluyó con condenas para estos dos sujetos. Uno de ellos recibió una pena de 2 años y 5 meses de prisión efectiva por el delito de suministro de estupefacientes. El otro, fue sentenciado a 10 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba con arresto domiciliario total por delitos relacionados con el porte ilegal de armas y el depósito de drogas.

Sin embargo, el tribunal determinó posteriormente que una de las cuatro viviendas allanadas ese día no pertenecía a ninguno de los involucrados en la causa, sino a dos mujeres que no tenían ninguna relación con la investigación.

Stella Benítez contó a Subrayado que dormían con su madre cuando escucharon un fuerte estruendo sobre las 8 de la mañana. "Pensamos que era un robo, un copamiento y era la Policía", dijo. Ella tuvo que quedarse quieta en el suelo y su madre en su dormitorio.

Aseguró que no le dieron explicaciones y comenzaron a revolver toda la casa, con la denuncia de que un hombre buscado vivía en su domicilio. "Nunca nos dejaron hablar, explicar", afirmó. El allanamiento duró entre 15 y 20 minutos, pero para ellas fue eterno.

La Policía tenía esa dirección porque el hombre buscado había subido a sus redes sociales fotos en las que aparecía frente a la puerta de la casa donde viven Stella y su madre.

ERROR VÍCTIMA

El abogado de las víctimas, Rafael Silva, indicó a Subrayado que la quinta sentencia judicial declaró que el allanamiento fue dispuesto de forma ilegal por la Justicia. Silva dijo que para que se dé una orden de allanamiento se deben cumplir los requisitos de identificación precisa del domicilio y que esté vinculado a una investigación preliminar de la Fiscalía.

Silva sostuvo que sus clientas enfrentaron a un grupo de choque fuertemente armado en una situación de extrema violencia, donde "se los trata como reos" y donde me le dieron explicaciones. sin explicaciones. "Lamentablemente, tenemos que decirle a la población y a la ciudadanía que estas situaciones que vivieron nuestras clientas se dan mucho más seguido de lo que uno cree", aseguró.

El abogado indicó que la Policía se equivoca en una situación de alta intromisión en la vida privada de las personas que muchas veces dejan secuelas.

ABOGADO DEMANDA

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