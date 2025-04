Justicia declaró concurso de Pablo Carrasco por deuda en arrendamiento de campos para Hernandarias XIII

"Si bien el Sr. Carrasco se encuentra embargado desde el 17/2/2025 por la suma de U$S 250.000.000, al oponerse a la solicitud de declaración de concurso necesario, no ofreció abonar, ni siquiera mediante la realización de bienes propios, la deuda de la que era personalmente responsable por su calidad de fiador de HERNANDARIAS XIII S.A.G.R.L., para lo que bien podría haber solicitado un levantamiento parcial del embargo genérico que sobre él pesa. Esta situación no habría significado una vulneración del tratamiento de los acreedores del concurso, puesto que no se había decretado aún concurso respecto del Sr. Pablo Carrasco persona física empresaria y comerciante. Es más, ni siquiera controvirtió ser deudor por los arrendamientos que reclaman los instantes, sino que se limitó a oponer defensas de índole formal a la solicitud de declaración de su concurso necesario", sostiene la sentencia.