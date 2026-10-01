Justicia prorrogó prisión preventiva de Penadés y dispuso la liberación de Mauvezín con colocación de tobillera

La jueza penal Marcela Vargas dispuso este jueves la prórroga de la prisión preventiva del exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, imputado el 10 de octubre de 2023 por una veintena de delitos sexuales contra menores de edad.

Durante la audiencia judicial, Vargas se refirió a los riesgos para las víctimas y los testigos del caso, y argumentó que "una medida de menor gravedad aumenta ese riego de una forma proporcionalmente, el riesgo de que acceda a los 54 testigos y hay 13 víctimas. Por lo tanto, entiendo que esa proporcionalidad, en este caso, está perfectamente establecida".

La jueza Vargas determinó mantener la prisión preventiva de Penadés, actualmente alojado en la cárcel de Florida, por seis meses más. La prórroga de la medida cautelar rige por 180 días, hasta el 31 de marzo de 2027.

En tanto, con respecto al profesor de Historia, Sebastián Mauvezín, señalado como nexo entre Penadés y las víctimas, la Justicia dispuso una modificación de la medida cautelar de arresto domiciliario total y se dispuso la libertad con colocación de tobillera electrónica. Además, tendrá la prohibición de salir del país, cierre de fronteras y prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier medio con víctimas, testigos y peritos hasta el 31 de marzo de 2027.

"No hay ningún informe en el expediente que usted haya intentado sustraerse de la medida cautelar, ningún informe de Dinama (Dirección Nacional de Medidas Alternativas) de que usted se haya intentado sustraer de su domicilio. Por lo tanto, entiendo de que sería un elemento legal para modificar en este estado la medida cautelar que lleva cumpliendo de arresto domiciliario total y obviamente establecer una batería de medidas que no son privativas de la libertad", expresó la magistrada.

La Fiscalía solicitó que la jueza revea su decisión por considerar que los delitos imputados a Mauvezín están excluidos del beneficio de la libertad anticipada y que la colocación de la tobillera electrónica por sí sola "no es suficiente" y que persisten los riesgos para las víctimas. La defensa de las víctimas acompañó los argumentos de la fiscal.