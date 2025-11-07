Justicia confirmó la imputación de la esposa de Pablo Carrasco por lavado de activos y la prisión preventiva

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno confirmó la imputación de Ana Teresa Iewdiukow Artagaveytia, esposa de Pablo Carrasco , por un delito continuado de lavado de activos en la causa de Conexión Ganadera .

El 29 de octubre, la jueza de Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, amplió la formalización de la investigación de Iewdiukow por un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, en reiteración real con un delito continuado de estafa en calidad de autora. Además, se dispuso la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 10 de febrero de 2026 a las 14 horas.

La defensa de Iewdiukow, a cargo de los abogados Jorge Barrera y Mariela Melgar interpuso un recurso de apelación que fue analizado por los ministros Luis Charles, Gabriela Merialdo y Adriana de los Santos, quienes confirmaron por unanimidad la sentencia recurrida.

En el dictamen, los magistrados entienden que "se estima que se ha configurado el estándar propio de este estadio procesal con la pautas de verosimilitud y probabilidad razonable respecto a que la conducta de la imputada se adecua típicamente también a la figura ilícita de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia. Existe un grado de convicción provisoria respecto de la comisión de tal delito y a la participación de la imputada en el mismo".

"En lo que hace a los riesgos procesales, se configura el peligro de entorpecimiento de la investigación pues existe la sospecha grave y fundada que podría intentar continuar llevando a cabo transferencias e incluso adquisiciones de muebles o inmuebles, con la finalidad espuria de poner bajo resguardo su patrimonio en perjuicio de las víctimas. Lo hizo y podría volver a hacerlo", afirman los ministros.

Y agregan: "No puede perderse de vista que continuó con transferencias dinerarias a una cuenta que comparte con su cónyuge Pablo Carrasco en España y también a otras que están a nombre de terceras personas. De esta manera pondría en claro riesgo el avance del proceso en su devenir natural. También el peligro de fuga, el que es de una fuerte potencialidad en lo que hace a su concreción. Comprende no solo abandonar el territorio de la República sino también ocultarse dentro del mismo".

Respecto al plazo de la prisión preventiva, el tribunal sostiene que "se trata de un término prudente si se atiende a las figuras ilícitas atribuidas a la imputada, al avance que han tenido las actuaciones y a las diligencias pendientes conforme las manifestaciones fiscales".