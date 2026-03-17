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CAUSA ARCHIVADA

Justicia confirmó el sobreseimiento del intendente de Soriano Guillermo Besozzi

"No es posible concluir que existe plena prueba y ausencia de toda duda razonable (certeza procesal requerida) para conseguir en juicio una sentencia de condena por estos hechos”, había indicado Fiscalía en el pedido de sobreseimiento.

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La Justicia dio lugar al pedido de sobreseimiento en la causa que investigaba al intendente de Soriano Guillermo Besozzi, así como el de los otros imputados.

"Los hechos reseñados no se ajustan al tipo penal oportunamente requerido, y por los que fueran formalizados", señala la resolución de la Justicia, con fecha de este lunes 16 de marzo.

La fiscal de Mercedes Luisa Vago solicitó a la Justicia el 27 de febrero el sobreseimiento del intendente de Soriano Guillermo Besozzi y de los otros seis imputados por el caso que investigaba delitos contra la administración pública como peculado, abuso de funciones o concusión.

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En el escrito que la fiscal envió al juzgado para que tramite el sobreseimiento, y al que accedió Subrayado, Vago indica que “luego de analizados todos los hechos formalizados en la presente causa, luego de toda la investigación penal llevada a cabo por parte de esta Fiscalía, ajustada a los principios de legalidad y objetividad conforme la normativa procesal vigente, no es posible concluir que existe plena prueba y ausencia de toda duda razonable (certeza procesal requerida) para conseguir en juicio una sentencia de condena por estos hechos”.

"Siempre dije que era inocente. Me hicieron pasar mal y si había gente intencionada para que yo pasara mal, pasé mal. Mi familia pasó muy mal. La vida sigue pero son cosas que no deberían pasar", señaló el propio Besozzi tras conocer el pedido. "Acuérdense que no voté", remarcó.

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