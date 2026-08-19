Justicia condenó a 8 años y 6 meses de cárcel al homicida del estudiante de UTU Jonathan Cancela

La Justicia condenó en un proceso abreviado a Eduardo Sebastián Mac Eachen Garrido por el asesinato del estudiante de UTU Jonathan Cancela, ocurrido en noviembre de 2025 en avenida 8 de Octubre.

El delincuente fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por homicidio con dolo eventual y porte de arma de fuego en lugares públicos, señala la resolución a la que accedió Subrayado.

El proceso abreviado implica que el imputado debe reconocer la autoría de los hechos, a cambio de una reducción de pena y es el fin del caso judicial.

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Lo mataron por error

Jonathan Cancela, de 28 años, fue asesinado el 25 de noviembre de 2025. Ese día había salido de la UTU de La Unión y caminaba junto a dos compañeros rumbo al intercambiador Belloni.

Al llegar a la esquina de avenida 8 de Octubre y Vicenza, Jonathan recibió un disparo en la cabeza y murió. El ataque no estaba dirigido contra él.

El Departamento de Homicidios de la Policía llevó adelante una investigación que incluyó tareas de inteligencia y vigilancia y permitió identificar plenamente al autor del disparo.

La búsqueda del homicida se extendió a la opinión pública luego de que el Ministerio del Interior difundiera su imagen y solicitara información sobre su paradero.

El 30 de enero de 2026, Subrayado registró el momoento en que se entregó Eduardo Sebastián Mac Eachen Garrido, que entonces tenía 18 años. Lo hizo frente al estudio de su abogado, ubicado en Héctor Gutiérrez Ruiz y Soriano. Allí fue detenido por efectivos del Departamento de Homicidios.