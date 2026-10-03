Fin de semana del Patrimonio con más de 500 actividades en 263 localidades del país

Con cientos de actividades en todo el país, este sábado 3 y domingo 4 de octubre se llevará adelante la 32.ª edición del Día del Patrimonio. En esta ocasión, el Día busca promover una mirada reflexiva sobre las raíces indígenas en Uruguay, reivindicando su pasado, reconociendo su presente y proyectando su futuro.

En esta edición se prevé la realización de más de 560 actividades de diversa índole en distintos puntos del país.

La celebración inició el sábado a las 10 horas, con un acto de apertura oficial en el Museo del Indio y del Gaucho de la ciudad de Tacuarembó y contó con la participación del director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, Marcel Suárez, junto a autoridades departamentales.

El domingo 4 de octubre a la hora 19:30 se realizará el cierre oficial de la 32º edición del Día del Patrimonio en el Palacio Legislativo, instancia que contará con la participación de la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse; el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la subsecretaria y presidenta de la Comisión del Patrimonio cultural de la Nación, Gabriela Verde; y el director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, Marcel Suárez.

Durante el acto de cierre, la subsecretaria Verde anunciará la temática de la 33.ª edición del Día del Patrimonio a realizarse en 2027.

Aquí la guía completa con las actividades.