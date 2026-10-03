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Avión médico con seis personas a bordo desaparece frente a costa este de EEUU

"Transportaba a dos pilotos, dos médicos, un paciente y un familiar" y pertenece a una empresa de repatriación y evacuación médica que lleva a las personas de regreso a sus hogares.

avion sanitario

Un avión de evacuación médica con seis personas a bordo proveniente de las Bermudas y con destino a Boston desapareció este sábado frente a la costa este de Estados Unidos, informó la Guardia Costera y la empresa responsable del aparato.

La Guardia Costera dijo en X que barcos y aeronaves están buscando el avión Gulfstream G100 frente a la costa de Nantucket, Massachusetts.

La aeronave operada por Latitude Air Ambulance, con sede en Canadá, desapareció alrededor de la 1;30 horas, dijo a la AFP el portavoz de la empresa, Clarence Togeretz.

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"Transportaba a dos pilotos, dos miembros del médico personal, un paciente y un familiar", declaró Togeretz, quien añadió que no tenía más información sobre las tareas de rescate.

La empresa cuenta con una flota de 10 aviones que prestan servicios de repatriación y evacuación médica llevando a las personas de regreso a sus hogares desde cualquier lugar del mundo, según su sitio web.

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