Dos homicidios ocurrieron en la noche del viernes, uno en Peñarol y otro en Colón

En la noche del viernes y la madrugada del sábado se registraron dos homicidios, un hombre de 46 años murió en Peñarol y otro de 37 años en Colón, próximo al Complejo América.

En la noche del viernes efectivos policiales concurrieron a una vivienda ubicada en la zona de Pasaje A Solar 3 y Pasaje D, tras recibirse un llamado por una persona herida de arma blanca.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre de 46 años poseedor de varios antecedentes penales tendido en el acceso a la vivienda, con heridas de arma blanca y aparentemente sin signos vitales.

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Fue detenida una mujer de 39 años poseedora de varios antecedentes penales, presuntamente autora del hecho. En el interior de la vivienda se incautó un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros.

Por otro lado, en el barrio Colón, en la madrugada del sábado, efectivos policiales concurrieron a Andrés Yedros y Bonmesadri, ante un llamado que advertía por disparos de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los policías localizaron a un hombre tendido en la vía pública, aparentemente sin signos vitales, quien fue identificado como R.A.S. de 37 años poseedor de antecedentes penales.

Una vecina manifestó haber escuchado aproximadamente tres detonaciones y, al salir de su domicilio, observó a un hombre tendido en el lugar y a dos personas que se desplazaban en una motocicleta efectuando disparos. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios.