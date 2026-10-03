RECIBÍ EL NEWSLETTER
policiales

Dos homicidios ocurrieron en la noche del viernes, uno en Peñarol y otro en Colón

Un hombre de 46 años murió en Peñarol y hay una mujer detenida por el homicidio. En el caso del hombre de 37, una vecina vio a dos personas que se desplazaban en una motocicleta disparando.

POLICÍA-ALLANAMIENTO--COLÓN

En la noche del viernes y la madrugada del sábado se registraron dos homicidios, un hombre de 46 años murió en Peñarol y otro de 37 años en Colón, próximo al Complejo América.

En la noche del viernes efectivos policiales concurrieron a una vivienda ubicada en la zona de Pasaje A Solar 3 y Pasaje D, tras recibirse un llamado por una persona herida de arma blanca.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre de 46 años poseedor de varios antecedentes penales tendido en el acceso a la vivienda, con heridas de arma blanca y aparentemente sin signos vitales.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Un hombre de 50 años con antecedentes penales fue asesinado en Toledo

Fue detenida una mujer de 39 años poseedora de varios antecedentes penales, presuntamente autora del hecho. En el interior de la vivienda se incautó un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros.

Por otro lado, en el barrio Colón, en la madrugada del sábado, efectivos policiales concurrieron a Andrés Yedros y Bonmesadri, ante un llamado que advertía por disparos de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los policías localizaron a un hombre tendido en la vía pública, aparentemente sin signos vitales, quien fue identificado como R.A.S. de 37 años poseedor de antecedentes penales.

Una vecina manifestó haber escuchado aproximadamente tres detonaciones y, al salir de su domicilio, observó a un hombre tendido en el lugar y a dos personas que se desplazaban en una motocicleta efectuando disparos. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios.

Temas de la nota

Lo más visto

Encontraron sin vida a Carlos Daniel Medina Rijo, el hombre de 59 años ausente de su casa desde el martes
SALTO

Encontraron sin vida a Carlos Daniel Medina Rijo, el hombre de 59 años ausente de su casa desde el martes
"me tomó mucho de sorpresa"

Sanguinetti cuestionó la designación de Marcos Carámbula como embajador en Palestina: "Yo lo veo mal"
OCURRIÓ EL 17 DE SETIEMBRE

Una adolescente fue imputada por agredir a una maestra en la Escuela 326 de Plácido Ellauri
LATINOBARÓMETRO

Apoyo a la democracia baja en Uruguay y 65% no se siente representado por diputados y senadores, según encuesta
HABLÓ EN COLONIA

"Esta operación es un ejemplo claro de la vinculación de la cárcel con extramuros", dijo Negro sobre la operación Golfo

Te puede interesar

Fin de semana del Patrimonio con más de 500 actividades en 263 localidades del país
patrimonio 2026

Fin de semana del Patrimonio con más de 500 actividades en 263 localidades del país
Dos homicidios ocurrieron en la noche del viernes, uno en Peñarol y otro en Colón
policiales

Dos homicidios ocurrieron en la noche del viernes, uno en Peñarol y otro en Colón
Uno de los detenidos en la investigación por amenazas al conductor de un ómnibus de UCOT por parte de hinchas de Cerro. Foto: Ministerio del Interior.
MONTEVIDEO

Imputaron a seis personas por el secuestro de un ómnibus de UCOT y amenazas al conductor por parte de hinchas de Cerro

Dejá tu comentario