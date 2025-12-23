Justicia de Brasil autoriza a Bolsonaro a salir de la cárcel en Navidad para operarse

La Corte Suprema de Brasil aprobó este martes que el expresidente Jair Bolsonaro salga el miércoles de prisión para ser sometido a una cirugía por una hernia inguinal el 25 de diciembre, según un documento al que tuvo acceso la AFP.

La operación de Bolsonaro, de 70 años, fue autorizada por el juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio en el que el exmandatario fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Será la primera vez que Bolsonaro deja las dependencias de la Policía Federal en Brasilia donde fue encarcelado a finales de noviembre.

Será hospitalizado en el DF Star, una clínica privada en Brasilia donde ya fue operado en el pasado.

La defensa había pedido a la justicia permiso para dos intervenciones quirúrgicas: una por una hernia inguinal y otra para el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente.

Bolsonaro sufre secuelas del ataque con arma blanca que sufrió en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

Moraes ordenó a la policía garantizar "vigilancia las 24 horas del día" con un mínimo de dos agentes en la puerta de la habitación de Bolsonaro en el hospital.

Prohíbe además que el exgobernante tenga acceso a computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

El juez aprobó la presencia de su esposa, Michelle Bolsonaro, como acompañante, a la vez que abrió la posibilidad de otras visitas "previa autorización judicial".

Una evaluación médica de la Policía Federal, a solicitud de Moraes, determinó que las intervenciones estaban justificadas.

La fiscalía de Brasil avaló más temprano el pedido presentado este mismo martes por la defensa.

Moraes rechazó el viernes un nuevo pedido de los abogados de Bolsonaro que buscaba que el exgobernante cumpliese su pena en arresto domiciliario, así como un recurso sobre el fondo del caso que intentaba anular la condena.

La corte suprema dictaminó en noviembre que se habían agotado todas las posibles apelaciones para el expresidente, quien comenzó a cumplir su condena en un cuarto de la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Fue trasladado allí de manera por quemar la tobillera electrónica que controlaba su prisión domiciliaria preventiva.

Bolsonaro fue declarado culpable de liderar una "organización criminal" que conspiró para asegurar su "control autoritario del poder" tras su derrota electoral ante el actual presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en octubre de 2022.

El Congreso brasileño, de mayoría conservadora, aprobó la semana pasada un proyecto de ley que puede reducir su tiempo efectivo de cárcel en algo más de dos años.

El presidente Lula aseguró que vetaría el texto, aunque los parlamentarios pueden a su vez derribar el veto.

FUENTE: AFP.