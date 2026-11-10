Justicia amplió imputación por homicidio y prisión para dueña y encargada de residencial clausurado en la Unión

La dueña y la encargada de un residencial clandestino en la Unión fueron imputadas ahora por reiterados delitos de homicidio a título de dolo eventual a pedido de la fiscal de Flagrancia, Sylvia Lovesio, y se amplió la prisión preventiva.

El 12 de julio, las mujeres de 46 y 49 años, habían sido imputadas por reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de abandono de personas incapaces, reiterados delitos de estafa y reiterados delitos de omisiones de asistencia, como autoras y a título de dolo directo.

La investigación del residencial clausurado el 11 de julio y su anexo continuó. Se incorporó como evidencias que los siete fallecimientos de adultos mayores se habrían producido como consecuencia de las condiciones de abandono en las que se encontraban las víctimas, caracterizadas por deshidratación, higiene deficitaria, falta de alimentación, lesiones y otras omisiones graves en su cuidado, que habrían provocado un deterioro de su estado de salud, informó la Fiscalía.

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La Justicia hizo lugar al pedido de la fiscal Lovesio y dispuso la ampliación de la formalización y la extensión de la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 4 de mayo de 2027.

EL CASO

Todo quedó al descubierto en la noche del viernes 10 de julio, cuando un señor gritó en pedido de ayuda y el 911 fue alertado. Policía y Bomberos fueron al lugar, ubicado en Comercio y Mateo Cabral, para poder abrir la puerta y se encontraron con unos 20 adultos mayores hacinados. El residencial estaba a pocos metros, sobre la calle Mateo Cabral.

En imágenes del interior del residencial clandestino a las que accedió Subrayado se ven bolsas de residuos con las pertenencias de los residentes, abrigos sucios y mojados y una silla con un balde que oficia de baño.

El lugar fue inspeccionado por la Policía, que dio cuenta a Fiscalía sobre la situación y ordenó la detención de la dueña del residencial, una mujer 46 de años y a la encargada de 49 años, ambas sin antecedentes penales.

Mientras tanto, durante la mañana y el mediodía del sábado llegaron varios familiares de los residentes sorprendidos por la situación. Algunos contaron a Subrayado que las visitas con sus familiares eran programadas con fecha y hora por el residencial y que se hacían en el local de la esquina, que tiene cartelería y por dentro de veía limpio y prolijo.

Lo que los familiares no sabían es que, en realidad, estos abuelos pasaban sus días abandonados en la casa de enfrente. Al ingresar se encontraron con varios adultos mayores e incluso, según contaron, una mujer estaba fracturada allí desde hacía varios días.

La fiscal Silvia Lovesio dijo en la audiencia que hay dos lugares: uno de fachada y otro clandestino, a una cuadra de distancia.

Uno de ellos ubicado en Comercio y Cabral, con el cartel del residencial y los cuidados que ofrece, lugar donde ingresaban los familiares y pensaban que allí quedaban los adultos mayores. Por otra parte, en Comercio y Corrales estaba ubicado el residencial clandestino. Allí vivían entre 19 y 22 personas, deshidratados, desnutridos y en un contexto de vulnerabilidad.

Cristina tuvo que dejar a su madre de 84 años en este residencial hace 15 días y contó cómo fue engañada sobre el lugar donde viviría su familiar.

La defensa de ambas mujeres se opuso a la tipificación de los delitos y sostuvo que los gritos de los ancianos eran porque los residentes presentan problemas de salud mental.