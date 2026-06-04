Junta votó fideicomiso extrapresupuestal: aumentó monto para saneamiento y se redujo el de veredas, calles y limpieza

El proyecto original contemplaba un plan para Ciudad Vieja por 40 millones de dólares que fue eliminado para reducir el costo original del fideicomiso. También se redujo monto de veredas, calles y limpieza, para aumentar de saneamiento, y con esto el oficialismo obtuvo el apoyo de cuatro miembros de la oposición.

Se aprobó limpieza (que pasó de 60 a 50 millones de dólares) con 21 votos y saneamiento -(que aumentó de 102 a 130 millones de dólares) tuvo 31 en 31 votos.

Para calles y veredas está previsto 40 millones de dólares cada uno de los puntos.

El edil del Partido Nacional, Rafael Seijas, señaló que votaron el préstamo para saneamiento, por considera las "características de gastos con fondos propios" de la Intendencia de Montevideo. Como partido, votan en contra de lo de limpieza, calles y veredas.

"Entendemos que esas acciones que hacen a la vida cotidiana, de reparar las calles, las veredas y encargarse de la limpieza no se pueden hacer con un préstamo. Esas cuestiones básicas no se pueden hacer con préstamos", indicó y agregó: "La Intendencia de Montevideo recauda 900 millones de dólares por año. Entendemos que en 36 años vaya si tuvieron la oportunidad de encargarse de arreglar las calles, las veredas y la limpieza. Nosotros no creemos en la forma que administra el intendente Bergara. Nos ha demostrado que administra mal, ha mantenido en el Presupuesto departamental los caprichos, malgastos y vicios que vienen de las otras administraciones".

EDIL NACIONAL JUNTA

Por su parte, el colorado Federico Paganini afirmó que acompañan todos los fondos por entender que "son parte de los problemas estructurales que tienen todos los montevideanos a diario".

"En saneamiento se modifica a propuesta nuestra la inclusión del emisario de Punta Carretas. Tenía rajaduras que se genera vertidos hacia todas las playas de Montevideo. A partir del año que viene vamos a tener la obra del emisario. En limpieza solicitamos que se retiren los camiones, porque entendemos que es un préstamo a 25 años y no se podía pagar camiones con una durabilidad de entre 10 y 12 años", dijo. También proponen iluminación de playas.

EDIL COLORADO JUNTA

El edil frenteamplista Gonzalo Zubela aseguró que todas las propuestas de la oposición fueron incluidas. La Junta le brinda a la Intendencia "las herramientas para que cumpla con lo que el compañero intendente Bergara prometió en campaña. Eso es ni más ni menos. Y le da una herramienta a la oposición, que es lo que vamos a votar a última hora, que es la creación de una comisión de seguimiento de estos planes", con mayoría y presidencia de la oposición, indicó.